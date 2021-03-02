ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Часть потолка шахты обрушилась на "Беларуськалии": завалило машину

02.03.2021 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Часть кровли шахты обрушилась на руднике третьего управления ОАО "Беларуськалий", никто из рабочих не пострадал, сообщили на предприятии.

© Photo : Следственный комитет
СК проводит проверку по факту гибели рабочего в шахте "Беларуськалия"

Инцидент произошел еще 28 февраля, однако известно о нем стало только спустя два дня. Обрушение было зафиксировано на отметке "минус" 420 метров в камере разворота, после доставки специалистов для проведения замеров на подземном горном участке № 3.

"Водитель автомобиля "Белка", находясь в транспортном средстве в камере разворота и услышав потрескивание массива породы в кровле выработки, покинул автомобиль и отошел на безопасное расстояние. Через некоторое время произошло частичное обрушение кровли", – сказали на Беларуськалии.

В результате машину завалило 125 тоннами породы, однако ее удалось извлечь – транспорт не получил серьезных повреждений.

На предприятии уточнили, что в настоящее время участок, где произошло ЧП, работает в штатном режиме.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии заверили, что в настоящее время участок, где произошло ЧП, работает в штатном режиме.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Суд вынес обвинительный приговор по делу журналистки TUT.BY и врача БСМП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by