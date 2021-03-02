Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Часть кровли шахты обрушилась на руднике третьего управления ОАО "Беларуськалий", никто из рабочих не пострадал, сообщили на предприятии.

Инцидент произошел еще 28 февраля, однако известно о нем стало только спустя два дня. Обрушение было зафиксировано на отметке "минус" 420 метров в камере разворота, после доставки специалистов для проведения замеров на подземном горном участке № 3.

"Водитель автомобиля "Белка", находясь в транспортном средстве в камере разворота и услышав потрескивание массива породы в кровле выработки, покинул автомобиль и отошел на безопасное расстояние. Через некоторое время произошло частичное обрушение кровли", – сказали на Беларуськалии.

В результате машину завалило 125 тоннами породы, однако ее удалось извлечь – транспорт не получил серьезных повреждений.

На предприятии уточнили, что в настоящее время участок, где произошло ЧП, работает в штатном режиме.

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