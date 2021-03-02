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Часть потолка шахты обрушилась на "Беларуськалии": завалило машину
02.03.2021 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Часть кровли шахты обрушилась на руднике третьего управления ОАО "Беларуськалий", никто из рабочих не пострадал, сообщили на предприятии.
© Photo : Следственный комитет
Инцидент произошел еще 28 февраля, однако известно о нем стало только спустя два дня. Обрушение было зафиксировано на отметке "минус" 420 метров в камере разворота, после доставки специалистов для проведения замеров на подземном горном участке № 3.
"Водитель автомобиля "Белка", находясь в транспортном средстве в камере разворота и услышав потрескивание массива породы в кровле выработки, покинул автомобиль и отошел на безопасное расстояние. Через некоторое время произошло частичное обрушение кровли", – сказали на Беларуськалии.
В результате машину завалило 125 тоннами породы, однако ее удалось извлечь – транспорт не получил серьезных повреждений.
На предприятии уточнили, что в настоящее время участок, где произошло ЧП, работает в штатном режиме.
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На предприятии заверили, что в настоящее время участок, где произошло ЧП, работает в штатном режиме.
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