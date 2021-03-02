Экскурсия для подростков на базу ОМОНа: автозак, водомет и автоматы

Источник материала: Sputnik Беларусь

В преддверии Дня белоруской милиции силовики устроили на своей базе в Уручье спортивный праздник. Гостями на нем стали школьники, лицеисты МВД и трудные подростки.

Дети увидели, какое оружие и спецсредства используют омоновцы, а некоторые из них загорелись стать в будущем сотрудниками отряда милиции особого назначения. На месте событий побывал и Sputnik.

В целях профилактики

На свою базу омоновцы позвали более 130 мальчиков и девочек. Некоторые из них, по словам сотрудников отряда, привлекались за административные и уголовные правонарушения, и сейчас с ними проводится профилактическая работа.

"Такие экскурсии для них – профилактика. Здесь есть ребята, которые уже выбрали в будущем профессию милиционера", – рассказывает заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома Сергей Давидович.

© Sputnik / Виктор Толочко На свою базу омоновцы позвали более 130 мальчиков и девочек

После небольшой экскурсии по музею минского ОМОНа дети высыпали на улицу, где их ожидала выставленная на плацу техника – водомет, автозак, бронеавтомобиль, спецмашины заграждения "забор-барьер". Кто-то сразу пошел рассматривать огнестрельные оружия, но особый интерес вызвал автозак. Ребята по очереди делали селфи из кузова машины, а фото отправляли в соцсети.

"Скажу маме, что был сегодня в автозаке – не поверит!" – говорит учащийся 12-го лицея Минска Илья.

© Sputnik / Виктор Толочко Особый интерес вызвал автозак: ребята по очереди делали селфи из кузова машины, а фото отправляли в соцсети

Кто-то из местных гидов объясняет ребятам, что вся техника используется для решения задач по охране общественного порядка.

"Это не просто выставочные экспонаты, а реальная боевые автомобили, которые стоят на вооружении в отряде милиции особого назначения", – обращает внимание офицер.

Уже не хулиганы

Заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко говорит, что подобные встречи с правоохранителями у ребят происходят часто.

"Организовываем и спортивные праздники, и экскурсии. В основном работаем с оступившимися ребятами, кто нарушил административное или уголовное законодательство. Под нашим наблюдением они находятся в течение года. Это также дети, семьи которых находятся в социально-опасном положении. Некоторые из них, кстати, уже изъявили желание поступить в Академию МВД", – поясняет он.

© Sputnik / Виктор Толочко Среди пришедших были и те, кто уже выбрал в будущем профессию милиционера

Учащиеся Минского государственного автомеханического колледжа 17-летние Дима, Саша и Никита поделились впечатлениями о посещении базы.

"Самое крутое – это автоматы. Подержали в руках, перезарядили пару раз. Прикольно было в машине ГАИ посидеть – инспектор даже разрешил мигалки включить. Весело же!" – радуется Никита.

"А еще бронеавтомобиль! Нам, как автомеханикам, было интересно узнать о его характеристиках", – признается Дима.

На вопрос, трудные ли они подростки, Саша отвечает так: "Когда как. Раньше хулиганили, а теперь нет: взялись за ум что ли. Учеба. Вон Дима после сегодняшней экскурсии даже задумался о службе в ОМОН. Правда, Димон?"

© Sputnik / Виктор Толочко Напоследок для ребят устроили спортивную эстафету

Напоследок ребят поделили на команды, чтобы провести спортивную эстафету. Они примерили экипировку ОМОНа и смогли пострелять из пейнтбольных ружей по мишеням.