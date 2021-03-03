В Кобринском районе 27-летний мужчина сорвался с крыши во время ремонта

Источник материала: Tut.by

27-летний житель Кобринского района упал с крыши во время ремонта. Спасти его не удалось, сообщает портал «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мужчина помогал знакомому ремонтировать крышу частного дома. Во время работы он упал со строительных лесов высотой около двух с половиной метров на тротуарную плитку.

От полученных травм мужчина погиб на месте.