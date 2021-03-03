Реже заключать под стражу в Беларуси будут с 14 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар - Sputnik. На 20% сократилось количество санкций о применении меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемых в минувшем году, сообщили в генпрокуратуре.

С середины апреля 2021 года в силу вступают нормы обновленного Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которыми расширен перечень лиц, которых не могут заключать под стражу.

"С 14 апреля вступают в силу новации УПК, которыми устанавливается запрет на заключение под стражу в случае возможности применения более мягкой меры пресечения", - сообщили Sputnik в среду в генпрокуратуре.

Там уточнили, что в прошлом году из числа обвиняемых, в отношении которых дана санкция на заключение под стражу, более 50% были ранее судимыми, более 10% скрывались от органа уголовного преследования, более 5% – иностранные граждане и лица без гражданства, а 5% – не имели определенного места жительства.

Отметим, что из-за отсутствия достаточных оснований прокуроры в прошлом году отказали в даче санкции на заключение под стражу в отношении 315 граждан.

Меры пресечения в Беларуси

В соответствии с УПК, в настоящее время в Беларуси к обвиняемым и подозреваемым применяется семь видов мер пресечения, из которых подавляющее большинство не связано с лишением свободы.

Среди них - подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, залог, передача лица, на которое распространяется статус военнослужащего, под наблюдение командования воинской части. Несовершеннолетних могут отдавать под присмотр на время следствия. Также в Беларуси применяется такая мера пресечения, как домашний арест.

Срок содержания под стражей исчисляется со времени заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу и до передачи уголовного дела прокурору для направления в суд. Содержание обвиняемого под стражей более трех месяцев во время следствия может быть продлен до трех месяцев прокурорами районов. Далее сроки содержания обвиняемого под стражей продлевают прокуроры области, города Минска или их заместителями до шести месяцев.

Продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также объемных уголовных дел.