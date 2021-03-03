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В Браславском районе при пожаре погибли брат и сестра
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел вечером 2 марта в частном доме в деревне Милюнцы Браславского района. Погибли брат и сестра,
В доме проживал 62-летний мужчина. К нему в гости пришла 56-летняя сестра.
Оба погибли: спасатели нашли их тела под обрушившимися частями дома.
Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
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Спасатели нашли их тела под обрушившимися частями дома.
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