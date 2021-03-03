В Браславском районе при пожаре погибли брат и сестра

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел вечером 2 марта в частном доме в деревне Милюнцы Браславского района. Погибли брат и сестра, сообщает МЧС.





В доме проживал 62-летний мужчина. К нему в гости пришла 56-летняя сестра.

Оба погибли: спасатели нашли их тела под обрушившимися частями дома.

Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.