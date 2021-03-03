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Рельсовая война и повешенные манекены: уголовное дело направлено в суд

03.03.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар - Sputnik. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело по обвинению девяти местных жителей в хулиганстве и "рельсовой войне".

В уголовном деле речь идет об "умышленном приведении в непригодное для эксплуатации состояние" средств железнодорожного транспорта и сигнализации на территории Бреста и Кобринского района осенью прошлого года.

"Прокуратура Бреста пришла к выводу об обоснованности обвинения, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений, наличии достаточных доказательств их вины и направила уголовное дело в суд", - сообщили Sputnik в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

Развесили манекены

В ведомстве рассказали об обстоятельствах уголовного дела. 35-летний обвиняемый, недовольный результатами выборов президента, в целях протеста изготовил манекен сотрудника милиции. В ночь на 23 сентября 2020 года при помощи веревки мужчина закрепил этот манекен на ветке дерева вблизи дороги, имитируя повешение правоохранителя.

За это в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РБ "Хулиганство". Среди обвиняемых есть и женщины. Перед судом предстанут две жительницы областного центра. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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В октябре 2020 года 35-летняя и 27-летняя женщины по просьбе одного из обвиняемых изготовили еще два манекена, которые другие участники группы 23 октября 2020 года вывесили на металлическом ограждении над проезжей частью путепроводов "Западный обход" и "Центральный" в Бресте, рассказали прокуроры.

Кроме этого, как следует из материалов дела, ночью 9 ноября 2020 года трое из обвиняемых, действуя по договоренности, набрав камней у железнодорожного полотна, привезли их к пункту охраны общественного порядка в Бресте, где разбили оконное стекло.

Жгли покрышки

 В ходе расследования дела было также установлено, что ночью 8 ноября 2020 года трое обвиняемых – двое мужчин и женщина - на пересечении улиц Писателя Смирнова и Пригородной в Бресте подожгли на проезжей части три автомобильные покрышки, что привело к дезорганизации движения наземного транспорта.

По этому факту возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

Заблокировали движение электричек

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении трех брестчан, которые 29 октября с целью нарушить работу инфраструктуры Белорусской железной дороги у сигнальной точки перегона "Жабинка-Тевли" привели в непригодное для эксплуатации состояние систему автоматической блокировки движения, рассказали прокуроры. 

© Sputnik
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По их словам, это стало причиной вынужденной полной остановки электропоездов региональных линий.

"А после прекращения движения электропоезда один из обвиняемых дополнительно сломал тормозную систему подвижного состава. В результате движение ж/д транспорта было дезорганизовано из-за его простоя и отклонения от графика", - сказали в областной прокуратуре.

Заявлены иски

Следствием было установлено, что обвиняемые познакомились в различных Telegram-каналах, через которые и координировали свои планы.

В рамках уголовного дела семерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двоим – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В целях возмещения ущерба прокуратура Бреста предъявила ко всем обвиняемым иски, сообщили в областной прокуратуре.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Как выяснили следователи, обвиняемые познакомились в разных Telegram-каналах, через которые и координировали свои планы.
 
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