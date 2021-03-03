|
Рельсовая война и повешенные манекены: уголовное дело направлено в суд
03.03.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар - Sputnik. Прокуратура Бреста направила в суд
В уголовном деле речь идет об "умышленном приведении в непригодное для эксплуатации состояние" средств железнодорожного транспорта и сигнализации на территории Бреста и Кобринского района осенью прошлого года.
"Прокуратура Бреста пришла к выводу об обоснованности обвинения, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений, наличии достаточных доказательств их вины и направила уголовное дело в суд", - сообщили Sputnik в среду в пресс-службе областной прокуратуры.
Развесили манекены
В ведомстве рассказали об обстоятельствах уголовного дела. 35-летний обвиняемый, недовольный результатами выборов президента, в целях протеста изготовил манекен сотрудника милиции. В ночь на 23 сентября 2020 года при помощи веревки мужчина закрепил этот манекен на ветке дерева вблизи дороги, имитируя повешение правоохранителя.
За это в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РБ "Хулиганство". Среди обвиняемых есть и женщины. Перед судом предстанут две жительницы областного центра.
© Sputnik / Виктор Толочко
В октябре 2020 года 35-летняя и 27-летняя женщины по просьбе одного из обвиняемых изготовили еще два манекена, которые другие участники группы 23 октября 2020 года вывесили на металлическом ограждении над проезжей частью путепроводов "Западный обход" и "Центральный" в Бресте, рассказали прокуроры.
Кроме этого, как следует из материалов дела, ночью 9 ноября 2020 года трое из обвиняемых, действуя по договоренности, набрав камней у железнодорожного полотна, привезли их к пункту охраны общественного порядка в Бресте, где разбили оконное стекло.
Жгли покрышки
В ходе расследования дела было также установлено, что ночью 8 ноября 2020 года трое обвиняемых – двое мужчин и женщина - на пересечении улиц Писателя Смирнова и Пригородной в Бресте подожгли на проезжей части три автомобильные покрышки, что привело к дезорганизации движения наземного транспорта.
По этому факту возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.
Заблокировали движение электричек
В отдельное производство
По их словам, это стало причиной вынужденной полной остановки электропоездов региональных линий.
"А после прекращения движения электропоезда один из обвиняемых дополнительно сломал тормозную систему подвижного состава. В результате движение ж/д транспорта было дезорганизовано из-за его простоя и отклонения от графика", - сказали в областной прокуратуре.
Заявлены иски
Следствием было установлено, что обвиняемые познакомились в различных Telegram-каналах, через которые и координировали свои планы.
В рамках уголовного дела семерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двоим – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В целях возмещения ущерба прокуратура Бреста предъявила ко всем обвиняемым иски, сообщили в областной прокуратуре.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выяснили следователи, обвиняемые познакомились в разных Telegram-каналах, через которые и координировали свои планы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)