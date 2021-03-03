Рельсовая война и повешенные манекены: уголовное дело направлено в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар - Sputnik. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело по обвинению девяти местных жителей в хулиганстве и "рельсовой войне".

В уголовном деле речь идет об "умышленном приведении в непригодное для эксплуатации состояние" средств железнодорожного транспорта и сигнализации на территории Бреста и Кобринского района осенью прошлого года.

"Прокуратура Бреста пришла к выводу об обоснованности обвинения, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений, наличии достаточных доказательств их вины и направила уголовное дело в суд", - сообщили Sputnik в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

Развесили манекены

В ведомстве рассказали об обстоятельствах уголовного дела. 35-летний обвиняемый, недовольный результатами выборов президента, в целях протеста изготовил манекен сотрудника милиции. В ночь на 23 сентября 2020 года при помощи веревки мужчина закрепил этот манекен на ветке дерева вблизи дороги, имитируя повешение правоохранителя.

За это в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РБ "Хулиганство". Среди обвиняемых есть и женщины. Перед судом предстанут две жительницы областного центра.

В октябре 2020 года 35-летняя и 27-летняя женщины по просьбе одного из обвиняемых изготовили еще два манекена, которые другие участники группы 23 октября 2020 года вывесили на металлическом ограждении над проезжей частью путепроводов "Западный обход" и "Центральный" в Бресте, рассказали прокуроры.

Кроме этого, как следует из материалов дела, ночью 9 ноября 2020 года трое из обвиняемых, действуя по договоренности, набрав камней у железнодорожного полотна, привезли их к пункту охраны общественного порядка в Бресте, где разбили оконное стекло.

Жгли покрышки

В ходе расследования дела было также установлено, что ночью 8 ноября 2020 года трое обвиняемых – двое мужчин и женщина - на пересечении улиц Писателя Смирнова и Пригородной в Бресте подожгли на проезжей части три автомобильные покрышки, что привело к дезорганизации движения наземного транспорта.

По этому факту возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

Заблокировали движение электричек

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении трех брестчан, которые 29 октября с целью нарушить работу инфраструктуры Белорусской железной дороги у сигнальной точки перегона "Жабинка-Тевли" привели в непригодное для эксплуатации состояние систему автоматической блокировки движения, рассказали прокуроры.

По их словам, это стало причиной вынужденной полной остановки электропоездов региональных линий.

"А после прекращения движения электропоезда один из обвиняемых дополнительно сломал тормозную систему подвижного состава. В результате движение ж/д транспорта было дезорганизовано из-за его простоя и отклонения от графика", - сказали в областной прокуратуре.

Заявлены иски

Следствием было установлено, что обвиняемые познакомились в различных Telegram-каналах, через которые и координировали свои планы.

В рамках уголовного дела семерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двоим – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В целях возмещения ущерба прокуратура Бреста предъявила ко всем обвиняемым иски, сообщили в областной прокуратуре.

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