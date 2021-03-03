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Актер из сериала "Сваты" умер от рака
03.03.2021 18:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Актер Иван Марченко скончался в Киеве на 44-м году жизни, сообщила пресс-служба киностудии LeDoyen Studio на странице в Facebook.
"Сегодня после многолетней отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и замечательный человек Иван Марченко", - говорится в сообщении киностудии.
© Photo :
Иван Марченко
СМИ пишут, что несколько лет назад врачи диагностировали у Марченко онкологическое заболевание (рак кости). Актер перенес несколько операций и курсов лечения. на некоторое время болезнь отступила, но затем случился рецидив.
Артист скончался за два дня до своего дня рождения.
После окончания актерского факультета Харьковского университета искусств имени Котляревского Марченко служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве.
Марченко сыграл в шестой части популярной картины "Сваты" роль психотерапевта. Также он снимался в сериалах "Ментовские войны", "Возвращение Мухтара" и др.
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У Ивана Марченко было диагностировано онкологическое заболевание, он перенес несколько курсов лечения.
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