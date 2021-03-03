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Задержаны трое бобруйчан - за браконьерство, оскорбление инспекторов и демонстрацию гениталий
Источник материала: Tut.by
Трое бобруйчан попались на браконьерстве,
Инспекторы природоохраны задержали троих бобруйчан в возрасте 45, 47 и 51 года, когда те ставили у железнодорожного моста через реку Березину рыболовные сети. Все трое были пьяны. Двое бобруйчан оказали неповиновение сотрудникам госинспекции охраны животного и растительного мира. Один из задержанных в грубой форме высказывался в отношении сотрудников инспекции, а также демонстрировал свои гениталии. К нему применили физическую силу и наручники, доставили в милицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Второй пытался ударить инспектора и повредить служебный автомобиль. На него также надели наручники и доставили в милицию. В отношении мужчины начат административный процесс за неповиновение должностным лицам. «Также этот мужчина оскорблял действующую власть, в связи с чем в УВД были направлены материалы проверки для дачи правовой оценки его действиям», — говорится в сообщении госинспекции.
За незаконную добычу рыбы мужчинам грозит штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин (или от 580 до 1450 рублей) и конфискация сетей.
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Мужчины во время задержания были пьяны. На двоих пришлось одеть наручники.
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