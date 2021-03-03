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Авария с участием двух авто в центре столицы
Источник материала: БTСегодня утром водитель LADA двигался по улице Городской Вал в направлении проспекта Независимости, во время поворота налево не занял крайнее левое положение. В результате машина столкнулась с Volkswagen, который двигался в попутном направлении, в крайней левой полосе. В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает, что во время перестроения необходимо уступить дорогу.
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Сегодня утром водитель LADA двигался по улице Городской Вал в направлении проспекта Независимости, во время поворота налево не занял крайнее левое положение. В...
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