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Авария с участием двух авто в центре столицы

03.03.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня утром водитель LADA двигался по улице Городской Вал в направлении проспекта Независимости, во время поворота налево  не занял крайнее левое положение. В результате  машина столкнулась с Volkswagen, который двигался в попутном направлении,  в крайней левой полосе. В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает,  что  во время перестроения необходимо уступить дорогу.

 
 
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Сегодня утром водитель LADA двигался по улице Городской Вал в направлении проспекта Независимости, во время поворота налево  не занял крайнее левое положение. В...
 
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