Мужчина с ножом напал на людей в Швеции: 8 раненых

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Мужчина, вооруженный ножом, напал на граждан в Швеции, в результате ранения получили восемь человек, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию страны.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Ветланда – полиция нейтрализовала нападавшего, 20-летнего молодого человека.

Уже известно, что нападавший правоохранителями взят под стражу. У него есть ранение в ногу, злоумышленник госпитализирован.

В настоящее время состояние двоих из пострадавших медики оценивают как тяжелое.