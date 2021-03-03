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Мужчина с ножом напал на людей в Швеции: 8 раненых

04.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Мужчина, вооруженный ножом, напал на граждан в Швеции, в результате ранения получили восемь человек, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию страны.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Ветланда – полиция нейтрализовала нападавшего, 20-летнего молодого человека.

Уже известно, что нападавший правоохранителями взят под стражу. У него есть ранение в ногу, злоумышленник госпитализирован.

В настоящее время состояние двоих из пострадавших медики оценивают как тяжелое.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция нейтрализовала нападавшего мужчину, он ранен правоохранителями в ногу и госпитализирован.
 
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