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Мужчина с ножом напал на людей в Швеции: 8 раненых
04.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Мужчина, вооруженный ножом, напал на граждан в Швеции, в результате ранения получили восемь человек, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию страны.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Ветланда – полиция нейтрализовала нападавшего, 20-летнего молодого человека.
Уже известно, что нападавший правоохранителями взят под стражу. У него есть ранение в ногу, злоумышленник госпитализирован.
В настоящее время состояние двоих из пострадавших медики оценивают как тяжелое.
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Полиция нейтрализовала нападавшего мужчину, он ранен правоохранителями в ногу и госпитализирован.
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