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Умер вокалист группы Brutto Сергей Королев

04.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Скончался вокалист группы Brutto Сергей Королев, ему было 35 лет, сообщил коллектив в официальной группе в Facebook в среду.

Королев пришел в группу в 2014 году и до того времени не имел к музыке никакого отношения. В группе он стал одним из вокалистов.

В коллективе Brutto его характеризовали как человека, который поет песню про гири и давит 140 килограммов от груди, а также имеет талант разрешать конфликтные ситуации. Кстати, именно Сергею доверили исполнять песню "Гири".

"Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца", - говорится в сообщении, которое появилось в среду.

Как отметил у себя в Instagram друг Королева и товарищ по сцене Виталий Гурков, Сергей в 2019 году перенес сложнейшую операцию. У него было тяжелая форма онкологического заболевания - глиобластома правого полушария головного мозга четвертой степени.

"Он сражался до конца! Последние слова которые я от него слышал были такими : "Когда приедешь в Минск? Заходи в гости!", - вспоминает Гурков.

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Теги: Минск
 
 
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Королев пришел в музыкальный коллектив в 2014 году и не имел никакого отношения к музыке, но зато он с детства занимался единоборствами.
 
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