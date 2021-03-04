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Космический корабль Илона Маска снова взорвался после посадки - видео
04.03.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. Прототип космического корабля Starship SN10 компании SpaceX взорвался спустя несколько минут после посадки. Трансляцию вела компания.
Запуск ракеты был произведен с площадки в округе Камерон в Техасе. Корабль поднялся на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, затем прототип SN10 развернулся, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно ее совершил.
"Starship SN 10 приземлился в зоне посадки, затем быстро загорелся из-за избыточного ракетного топлива", - говорится в трансляции.
Несмотря на неудачу, основатель SpaceX Илон Маск не упал духом. "Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - написал Маск в Twitter, комментируя третий полет Starship.
Он подчеркнул, что команда SpaceX делает огромную работу. "Однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил Маск на комментарии под своим постом.
SpaceX провела уже три запуска Starship на 10-километровую высоту. Первые два были проведены
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Ракета после двух неудачных попыток все-таки смогла совершить посадку, но через несколько минут последовал взрыв.
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