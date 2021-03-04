Космический корабль Илона Маска снова взорвался после посадки - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Прототип космического корабля Starship SN10 компании SpaceX взорвался спустя несколько минут после посадки. Трансляцию вела компания.

Запуск ракеты был произведен с площадки в округе Камерон в Техасе. Корабль поднялся на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, затем прототип SN10 развернулся, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно ее совершил.

"Starship SN 10 приземлился в зоне посадки, затем быстро загорелся из-за избыточного ракетного топлива", - говорится в трансляции.

Несмотря на неудачу, основатель SpaceX Илон Маск не упал духом. "Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - написал Маск в Twitter, комментируя третий полет Starship.

Он подчеркнул, что команда SpaceX делает огромную работу. "Однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил Маск на комментарии под своим постом.

SpaceX провела уже три запуска Starship на 10-километровую высоту. Первые два были проведены 10 декабря и 3 февраля . Тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке. Несмотря на аварию, испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Еще до первого запуска Маск невысоко оценивал вероятность удачной посадки.