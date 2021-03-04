Из-за угрозы взрыва из Тадж-Махала эвакуировали около тысячи туристов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Полиция индийского города Агра эвакуировала посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сообщения о заложенном рядом с ним взрывном устройстве, сообщает РИА Новости.

Около тысячи туристов, которые находились внутри исторического памятника, были немедленно эвакуированы, въезд и выезд закрыты.

Полиция организовала поиск взрывного устройства, вызвали саперов.

"Сегодня утром неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что в Тадж-Махале будет взрыв бомбы. Сразу же, согласно правилам, наш сапер и другие бригады провели тщательный обыск помещения. Пока наши полевые подразделения не предоставили никакой информации об обнаружении такого предмета", – сказал генеральный инспектор Агры Сатиш Ганеш.

Как отмечает телеканал Zee news, по предварительным данным звонок с угрозой взрыва был сделан из города Ферозабад в индийском штате Уттар-Прадеш.

Позже генеральный инспектор Агры заявил телеканалу India TV, что власти не нашли в Тадж-Махале взрывных устройств.

Что такое Тадж-Махал

Тадж-Махал – мавзолей-мечеть в Агре, одна из визитных карточек Индии. Это один из шедевров мировой архитектуры, который находится на севере индийского штата Уттар-Прадеш.

Шах Джахан, правитель этих мест, приказал соорудить Тадж-Махал в честь своей супруги Мумтаз-Махал, отмечая таким образом 18 лет счастливого брака и ее кончину при рождении их четырнадцатого ребенка. В знак своей любви и в память о прекрасной супруге шах приказал возвести один из самых самый великолепных мавзолеев на свете.

Тадж-Махал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежедневно его посещают десятки тысяч человек, за счет туристов "индийская жемчужина" приносит казне страны немалые деньги. До пандемии за год Тадж-Махал посещало от трех до пяти миллионов посетителей, из них более 200 тысяч – иностранцы.

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