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Смертник готовил теракт в Калининградской области - ФСБ

04.03.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Спецслужбы предотвратили теракт в Калининградской области, смертник готовил взрыв из-за "ненависти к действующей власти", сообщает в четверг ФСБ России.

"Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти",- говорится в релизе.

Мужчина также вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

Дома у задержанного были найдены самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. У фигуранта также изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".

На опубликованном спецслужбами видео задержанный мужчина называет себя смертником. После задержания оперативник спрашивает у него: "Ты уже конкретно настроен?".

"Да, я смертник", - отвечает задержанный.

Дата задержания не раскрывается, но, как следует из видео, задержали террориста ночью в его доме. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В доме у задержанного была обнаружена самодельная бомба. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
 
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