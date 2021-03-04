|
Смертник готовил теракт в Калининградской области - ФСБ
04.03.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. Спецслужбы предотвратили теракт в Калининградской области, смертник готовил взрыв из-за "ненависти к действующей власти", сообщает в четверг ФСБ России.
"Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти",- говорится в релизе.
Мужчина также вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.
Дома у задержанного были найдены самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. У фигуранта также изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".
На опубликованном спецслужбами видео задержанный мужчина называет себя смертником. После задержания оперативник спрашивает у него: "Ты уже конкретно настроен?".
"Да, я смертник", - отвечает задержанный.
Дата задержания не раскрывается, но, как следует из видео, задержали террориста ночью в его доме. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В доме у задержанного была обнаружена самодельная бомба. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)