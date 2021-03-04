СК вышел на финальный этап расследования уголовного дела Тихановского

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Уголовное дело в отношении оппозиционного блогера Сергея Тихановского будет передано прокурору до конца марта, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Тихановский является обвиняемым по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

"Уголовное дело Тихановского до конца месяца будет передано прокурору для дальнейшего направления в суд", - приводит слова Носкевича СБ. "Беларусь Сегодня" .

Он также отметил, что дело Тихановского и его сообщников – одно из наиболее объемных дел, среди тех, которые на данный момент находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК.

"Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры", - цитирует Носкевича БелТА .

В ближайшее время Тихановскому будет предъявлено окончательное обвинение, добавил он.

Восемь уголовных дел

Также СБ. "Беларусь Сегодня" цитирует начальника главного следственного управления СК Александра Агафонова о том, что УД в отношении Тихановского, Николая Статкевича и их ближайших помощников по факту организации массовых беспорядков, их подготовки, руководства ими и личного участия в них расследуется с июня прошлого года. По его словам, это лишь одно из восьми связанных между собой уголовных дел.

Агафонов отметил, что все фигуранты - а сейчас можно говорить о 21 обвиняемом - связаны между собой, все имели отношение к группе Тихановского.

Среди предъявленных статей — приготовление к активному участию в массовых беспорядках с погромами, поджогами, уничтожением имущества, насилием, вооруженным сопротивлением сотрудникам, незаконный оборот оружия, уточнил Агафонов.

Дело Тихановского

Тихановский был задержан вечером 29 мая на Советской площади в Гродно. В этот вечер здесь проходил сбор подписей в поддержку претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, блогер приехал на пикет как руководитель инициативной группы своей супруги. В какой-то момент к блогеру обратилась женщина, но тот сказал, что она задает провокационные вопросы, и не стал с ней общаться. После к Тихановскому и его команде подошел милиционер, который вскоре оказался на земле.

Как ранее сообщал Sputnik, Следственный комитет признал председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу блогера Сергея Тихановского. В начале июня Ермошина на заседании ЦИК заявила , что некоторые участники избирательной кампании выступили с угрозами в ее адрес и написала заявление в СК.

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