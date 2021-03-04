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Прокуратура подала иск в суд на Гродненский детский хоспис

04.03.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 4 мар – Sputnik. Прокуратура Гродно подала иск в экономический суд, чтобы помочь детской поликлинике освободить помещения, которые у них много лет арендует общественная благотворительная организация "Гродненский детский хоспис". Объясняют эти меры необходимостью выполнять антиковидные мероприятия.

Как сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области, в прокуратуру города Гродно поступило обращение от детской поликлиники №2. Выяснилось, что в мае прошлого года благотворительная организация, которая арендует в здании поликлиники три кабинета, самовольно заняла помещения общего пользования, а именно – вестибюль с коридором, и организовала там швейное производство. Известно, что в данных помещениях шились защитные костюмы, которые на безвозмездной основе передавались работникам здравоохранения.

Кроме того, по сведениям прокуратуры, в последние четыре месяца сотрудники хосписа не работают в здании детской поликлиники, а ранее использованные помещения закрыты и не сданы арендодателю.

© Sputnik
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Как указывается в заявлении прокуратуры, в 2020 году поликлиника нуждалась в дополнительных помещениях, чтобы выполнять антиковидные мероприятия. Так, нужно было оборудовать отдельный вход в здание поликлиники для медперсонала и выделить им дополнительные изолированные помещения. Без площадей, которые занимал детский хоспис, сделать это было невозможно.

В итоге прокуратура Гродно направила руководству детского хосписа предложение урегулировать спорный вопрос без обращения в суд – добровольно освободить арендуемые и самовольно занятые помещения. А после полученного отказа было предъявлено соответствующее исковое заявление в экономический суд Гродненской области.

В прокуратуре напомнили, что в отношении директора Гродненского детского хосписа возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси по факту хищения имущества общественной организации.

 
Теги: Гродно
 
 
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Через суд поликлиника и прокуратура будут добиваться, чтобы детский хоспис освободил арендуемые в здании лечебного учреждения помещения, а также общий холл.
 
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