Прокуратура подала иск в суд на Гродненский детский хоспис

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 4 мар – Sputnik. Прокуратура Гродно подала иск в экономический суд, чтобы помочь детской поликлинике освободить помещения, которые у них много лет арендует общественная благотворительная организация "Гродненский детский хоспис". Объясняют эти меры необходимостью выполнять антиковидные мероприятия.

Как сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области, в прокуратуру города Гродно поступило обращение от детской поликлиники №2. Выяснилось, что в мае прошлого года благотворительная организация, которая арендует в здании поликлиники три кабинета, самовольно заняла помещения общего пользования, а именно – вестибюль с коридором, и организовала там швейное производство. Известно, что в данных помещениях шились защитные костюмы, которые на безвозмездной основе передавались работникам здравоохранения.

Кроме того, по сведениям прокуратуры, в последние четыре месяца сотрудники хосписа не работают в здании детской поликлиники, а ранее использованные помещения закрыты и не сданы арендодателю.

Как указывается в заявлении прокуратуры, в 2020 году поликлиника нуждалась в дополнительных помещениях, чтобы выполнять антиковидные мероприятия. Так, нужно было оборудовать отдельный вход в здание поликлиники для медперсонала и выделить им дополнительные изолированные помещения. Без площадей, которые занимал детский хоспис, сделать это было невозможно.

В итоге прокуратура Гродно направила руководству детского хосписа предложение урегулировать спорный вопрос без обращения в суд – добровольно освободить арендуемые и самовольно занятые помещения. А после полученного отказа было предъявлено соответствующее исковое заявление в экономический суд Гродненской области.

В прокуратуре напомнили, что в отношении директора Гродненского детского хосписа возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси по факту хищения имущества общественной организации.