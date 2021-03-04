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Еще один штраф за распространение самиздата в Могилеве. Мужчина говорит, что просто хранил газеты

04.03.2021 18:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве суд вынес решение о штрафе за распространение самиздатовской газеты «Могилевские вести», пишет 6tv.by. Штраф могилевчанину Сергею Томукевичу назначили максимальный по этой статье — 30 базовых величин, или 870 рублей. Мужчина заявил, что просто хранил газеты в машине по просьбе знакомого.


Фото: УВД Могоблисполкома

Дело о самиздате рассматривала судья Ленинского райсуда Могилева Оксана Ратникова. Она согласилась с милицейским протоколом, признала Томукевича виновным в незаконном распространении незарегистрированной газеты и вынесла решение о максимальном штрафе по статье.

Могилевчанин утверждал, что он не распространял экземпляры газет, а только хранил их у себя в машине по просьбе знакомого. Транспортное средство у могилевчанина изъяли как вещественное доказательство. Машину ему должны вернуть с момента вступления решения суда в законную силу. Томукевич пока не решил, будет ли обжаловать постановление.

Напомним, что 24 февраля судья Ратникова оштрафовала на 50 базовых величин могилевчанина Дмитрия Шашкова за перевозку 4 тыс. экземпляров самиздата «Могилевские вести». В начале февраля находящаяся под санкциями Евросоюза судья Ленинского района Могилева Елена Литвина оштрафовала местного жителя Олега Похылого на 35 базовых величин (1015 рублей), признав виновным в незаконном распространении «Могилевских вестей». Всего за распространение этой газеты были оштрафованы уже пять человек.

 
Теги: Могилев
 
 
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Процесс о незаконном распространении газеты «Могилевские вести» снова вела судья Ратникова.
 
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