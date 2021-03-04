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Еще один штраф за распространение самиздата в Могилеве. Мужчина говорит, что просто хранил газеты
Источник материала: Tut.by
В Могилеве суд вынес решение о штрафе за распространение самиздатовской газеты «Могилевские вести»,
Дело о самиздате рассматривала судья Ленинского райсуда Могилева Оксана Ратникова. Она согласилась с милицейским протоколом, признала Томукевича виновным в незаконном распространении незарегистрированной газеты и вынесла решение о максимальном штрафе по статье.
Могилевчанин утверждал, что он не распространял экземпляры газет, а только хранил их у себя в машине по просьбе знакомого. Транспортное средство у могилевчанина изъяли как вещественное доказательство. Машину ему должны вернуть с момента вступления решения суда в законную силу. Томукевич пока не решил, будет ли обжаловать постановление.
Напомним, что 24 февраля судья Ратникова
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Процесс о незаконном распространении газеты «Могилевские вести» снова вела судья Ратникова.
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