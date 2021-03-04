В Минске пропал 11-летний школьник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар - Sputnik. Школьник Максим Лобасов объявлен в розыск в Минске, сообщает Telegram-канал "Разыскивает милиция".

Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении около 11 вечера в среду, 3 марта. Школьник выглядит на 10-12 лет, ростом около 135 сантиметров. У мальчика худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Из одежды на нем были зеленая куртка до пояса с капюшоном, черная шерстяная шапка, синие джинсы и высокие черные сапоги.

Максим может гулять неподалеку от мест, где продаются воздушные шары.

Тех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 365-02-40 или 102.

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