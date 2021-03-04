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Как видят протестующих в МВД: молодой безработный или с низкой зарплатой
05.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар - Sputnik. Каким видят участников белорусского протеста правоохранители, рассказали в МВД.
Первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал о "портрете" протестующего.
"Неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет либо работающий на низкооплачиваемой должности", – рассказал о видении правоохранителей Казакевич в эфире Беларусь-1.
Он также рассказал о числе правонарушений, которые в дни протестов были совершены в отношении правоохранителей, – речь, по данным МВД, идет примерно о тысяче правонарушений.
"Находим и наказываем каждого гражданина, который совершает противоправное преступление", – рассказал Казакевич.
Он также прокомментировал угрозы, которые получают семьи силовиков. Казакевич считает, что сами милиционеры к такому привыкли, но не понимает, что сподвигает протестующих угрожать их семьям.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
"Что тебя сподвигло угрожать жене милиционера? Детям милиционера? Звучит ответ – я таким образом высказываю свою гражданскую позицию. Гражданская позиция – это когда гражданин приходит и голосует, это конструктивный монолог или диалог", – считает Казакевич.
Ранее глава МВД заявил, что белорусская милиция
Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В последнее время они не носят такого массового характера, как в августе – ноябре 2020 года.
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В отношении милиции и сотрудников внутренних войск в дни протестов было совершено около тысячи правонарушений.
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