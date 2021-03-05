Новая Зеландия, Греция, Камчатка: волна землетрясений прошла в мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Множество землетрясений было зафиксирована за последние сутки в мире, самые крупные толчки прошли в районе новозеландского архипелага Кермадек.

После четырех мощнейших землетрясений на Новой Зеландии (7,1, 7,4, 7,7 и 8,1 магнитуды) произошло еще более 20 афтершоков (повторных толчков) магнитудой более 5,0 по шкале Рихтера. Из-за угрозы возникновения цунами высотой до 1 метра на восточном побережье новозеландского острова Северный эвакуировали тысячи людей. Через несколько часов им разрешили вернуться домой.

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на островном государстве Вануату в Тихом океане. По интенсивности сотрясений в эпицентре, толчок оценивается как "интенсивный".

У побережья Камчатки были зафиксировано землетрясения магнитудой 5,0. Очаг залегал на глубине 31 км, эпицентр находился в 82 км от поселка Палана. По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощущали.

Более мощное землетрясение, магнитудой 5,5, произошло накануне рядом с греческим городом Лариса. Эпицентр располагался в 26 километрах северо-западнее города, где проживает около 300 тысяч человек. Менее чем через час в этом же районе было зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1. О жертвах или разрушениях неизвестно.

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