|
Генпрокуратура направила Литве просьбу об экстрадиции Тихановской
05.03.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдачи Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси находится за пределами страны с августа прошлого года.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)