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Генпрокуратура направила Литве просьбу об экстрадиции Тихановской

05.03.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдачи Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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