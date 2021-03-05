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В Ветковском районе при пожаре сгорели два брата, в том числе 10-летний мальчик
Источник материала: Tut.by
В Ветковском районе на пожаре погиб 20-летний парень и 10-летний мальчик, сообщает МЧС.
Трагедия произошла 5 марта, примерно в 1.30 ночи, в агрогородке Светиловичи.
Погибли сыновья хозяйки сгоревшего дома.
Причины пожара выясняются.
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Трагедия произошла 5 марта, примерно в 1.30 ночи, в агрогородке Светиловичи.
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