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В Ветковском районе при пожаре сгорели два брата, в том числе 10-летний мальчик

05.03.2021 10:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе на пожаре погиб 20-летний парень и 10-летний мальчик, сообщает МЧС.

Трагедия произошла 5 марта, примерно в 1.30 ночи, в агрогородке Светиловичи.

Погибли сыновья хозяйки сгоревшего дома.

Причины пожара выясняются.

 
 
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Трагедия произошла 5 марта, примерно в 1.30 ночи, в агрогородке Светиловичи.
 
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