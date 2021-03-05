ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ребенок 40 минут лежал без сознания на улице, а взрослые его не замечали

05.03.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 5 мар – Sputnik. Ребенок потерял сознание и не меньше 40 минут лежал без движения на земле, а взрослые не поинтересовались, что случилось. История, которая могла закончиться смертью пятилетней девочки, произошла в Новогрудке.

События разворачивались рядом с озером Молодежное в Новогрудке, которое находится возле крупного спального района и считается популярным местом отдыха в райцентре. Мужчина рыбачил на озере и в какой-то момент увидел лежащего на земле ребенка, но не придал этому факту особого значения и продолжил ловлю, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Только спустя 40 минут мужчина, взглянув на девочку, которая по-прежнему лежала неподвижно на том же месте, почувствовал неладное и позвонил в милицию. Сотрудники Новогрудского РОВД забрали ребенка в теплый салон и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у девочки легкое переохлаждение, сейчас с ней все в порядке.

Как выяснилось, у 5-летней малышки есть врожденное заболевание, из-за которого она может внезапно потерять сознание. Правоохранители обращаются к гражданам: "Если вы видите лежащего без движения человека, особенно ребенка, особенно в мороз, незамедлительно сообщите об этом в одну из экстренных служб".

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный инцидент, который мог закончиться смертью пятилетнего ребенка, произошел в Гродненской области.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Генпрокуратура направила Литве просьбу об экстрадиции Тихановской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by