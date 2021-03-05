Ребенок 40 минут лежал без сознания на улице, а взрослые его не замечали

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 5 мар – Sputnik. Ребенок потерял сознание и не меньше 40 минут лежал без движения на земле, а взрослые не поинтересовались, что случилось. История, которая могла закончиться смертью пятилетней девочки, произошла в Новогрудке.

События разворачивались рядом с озером Молодежное в Новогрудке, которое находится возле крупного спального района и считается популярным местом отдыха в райцентре. Мужчина рыбачил на озере и в какой-то момент увидел лежащего на земле ребенка, но не придал этому факту особого значения и продолжил ловлю, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Только спустя 40 минут мужчина, взглянув на девочку, которая по-прежнему лежала неподвижно на том же месте, почувствовал неладное и позвонил в милицию. Сотрудники Новогрудского РОВД забрали ребенка в теплый салон и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у девочки легкое переохлаждение, сейчас с ней все в порядке.

Как выяснилось, у 5-летней малышки есть врожденное заболевание, из-за которого она может внезапно потерять сознание. Правоохранители обращаются к гражданам: "Если вы видите лежащего без движения человека, особенно ребенка, особенно в мороз, незамедлительно сообщите об этом в одну из экстренных служб".

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