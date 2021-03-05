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Две белоруски едва не стали проститутками в Москве – видео

05.03.2021 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Белорусок для занятия проституцией в Москве "вербовал" 22-летний житель Минска.

На подозреваемого вышли оперативники управления "нравов" столичной милиции. Они выяснили, что парень знакомился с потенциальными клиентками на сайтах интим-знакомств и предлагал им хорошие "заработки" в Москве.

"Получив согласие, задержанный отправлял заказчикам фото и данные клиенток, а затем организовывал их выезд в Россию", – уточнили в МВД.

Несостоявшийся сутенер успел найти двух девушек, он передал им билеты на поезд в Москву, там их должны были встретить подельники белоруса. За каждую девушку вербовщику обещали награду в семь тысяч российских рублей (около 94 долларов - Sputnik).

Следователи возбудили уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией. Эта статья Уголовного кодекса при отсутствии признаков более тяжкого преступления предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Посреднику в "трудоустройстве" обещали чуть меньше 100 долларов за каждую девушку, сообщили в МВД Беларуси.
 
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