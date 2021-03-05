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Две белоруски едва не стали проститутками в Москве – видео
05.03.2021 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Белорусок для занятия проституцией в Москве "вербовал" 22-летний житель Минска.
На подозреваемого вышли оперативники управления "нравов" столичной милиции. Они выяснили, что парень знакомился с потенциальными клиентками на сайтах интим-знакомств и предлагал им хорошие "заработки" в Москве.
"Получив согласие, задержанный отправлял заказчикам фото и данные клиенток, а затем организовывал их выезд в Россию", – уточнили в МВД.
Несостоявшийся сутенер успел найти двух девушек, он передал им билеты на поезд в Москву, там их должны были встретить подельники белоруса. За каждую девушку вербовщику обещали награду в семь тысяч российских рублей (около 94 долларов - Sputnik).
Следователи возбудили уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией. Эта статья Уголовного кодекса при отсутствии признаков более тяжкого преступления предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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Посреднику в "трудоустройстве" обещали чуть меньше 100 долларов за каждую девушку, сообщили в МВД Беларуси.
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