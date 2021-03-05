Две белоруски едва не стали проститутками в Москве – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Белорусок для занятия проституцией в Москве "вербовал" 22-летний житель Минска.

На подозреваемого вышли оперативники управления "нравов" столичной милиции. Они выяснили, что парень знакомился с потенциальными клиентками на сайтах интим-знакомств и предлагал им хорошие "заработки" в Москве.

"Получив согласие, задержанный отправлял заказчикам фото и данные клиенток, а затем организовывал их выезд в Россию", – уточнили в МВД.

Несостоявшийся сутенер успел найти двух девушек, он передал им билеты на поезд в Москву, там их должны были встретить подельники белоруса. За каждую девушку вербовщику обещали награду в семь тысяч российских рублей (около 94 долларов - Sputnik).

Следователи возбудили уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией. Эта статья Уголовного кодекса при отсутствии признаков более тяжкого преступления предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Читайте также:

ОМОН со стрельбой задержал в Минске российских сутенеров – видео

– видео Таксисты-сутенеры: в Гомеле водители подыскивали клиентов для проституток

Снятые с рейса до Стамбула белоруски рассказали, как их вербовал сутенер