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Разбил стекла в Доме правительства: милиция задержала мужчину с молотком

05.03.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Сотрудники минской милиции задержали мужчину по подозрению в том, что он разбил стекла в окнах Дома правительства, сообщили в МВД.

"Вечером 3 марта в Минске патрульный наряд обратил внимание на мужчину, который подошел к Дому правительства. Внезапно тот достал молоток и начал бить им стекла", - сообщили Sputnik. в министерстве.

Милиционеры оперативно задержали 30-летнего жителя Борисова, который находился в неадекватном состоянии и объяснил свои действия желанием "править". Также он рассказал, что летом "ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны", - сказали в МВД.

После разбирательства задержанного доставили в медицинское учреждение для оценки его состояния, а материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям мужчины.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Минск
 
 
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После задержания 30-летний житель Борисова объяснил свои действия желанием "править", рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
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