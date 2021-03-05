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Силовики не комментируют информацию об уголовном деле "Весны"
05.03.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" заявил, что СК возбудил уголовное дело по факту его деятельности, в нем идет речь о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее в феврале этого года силовики провели
"Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности правозащитного центра "Весна", – говорится в сообщении центра.
Там также отмечается, что дело возбуждено по статье УК "Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
В феврале СК распространил информацию, что обыск проводился "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные" – для установления обстоятельств финансирования протестов. По информации МВД, подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".
Центр "Весна", который в 2001 году был лишен государственной регистрации, ведет свою деятельность около 25 лет в республике и является одной из наиболее активных правозащитных организаций в Беларуси. Он, в частности, информирует о задержаниях участников постэлекторальных протестов и судах над ними.
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Правозащитники отмечают, что дело возбуждено по уголовной статье "Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
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