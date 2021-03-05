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Лукашенко: КГБ пресек новые попытки ввоза в страну тротила и пластида
05.03.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о новых фактах ввоза в страну взрывоопасных веществ, данными преступлениями в настоящее время занимается Комитет государственной безопасности.
В ближайшее время КГБ обнародует данные о том, сколько тротила и пластида завезли в Беларусь, сказал Лукашенко в ходе посещения ОАО "Мотовело".
"Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа (деятельность которой недавно
"(…) им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем", подчеркнул глава государства.
КГБ недавно пресек деятельность террористической группа Николая Автуховича. Как ранее
По его словам, группы Автуховича и Олиневича, обвиняющиеся в подготовке терактов, были не единственными, планировавшими "акции прямого действия".
"Они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей. Планы, в том числе, по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов их семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования, нам известны. Комитетом проводится соответствующая работа", – заявил Тертель.
Он заверил, что белорусские правоохранительные и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты мирной жизни граждан.
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По словам главы государства, Комитет государственной безопасности скоро обнародует информацию о новых задержаниях по делу о ввозе взрывоопасных веществ.
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