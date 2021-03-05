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Лукашенко: КГБ пресек новые попытки ввоза в страну тротила и пластида

05.03.2021 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о новых фактах ввоза в страну взрывоопасных веществ, данными преступлениями в настоящее время занимается Комитет государственной безопасности.

В ближайшее время КГБ обнародует данные о том, сколько тротила и пластида завезли в Беларусь, сказал Лукашенко в ходе посещения ОАО "Мотовело".

"Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа (деятельность которой недавно пресекли - Sputnik). Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы", - приводит слова президента его пресс-служба.

"(…) им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем", подчеркнул глава государства.

КГБ недавно пресек деятельность террористической группа Николая Автуховича. Как ранее заявлял глава КГБ Иван Тертель, ведомство располагает достоверной информацией о намерениях лиц по совершению актов террористической направленности на территории страны.

По его словам, группы Автуховича и Олиневича, обвиняющиеся в подготовке терактов, были не единственными, планировавшими "акции прямого действия".

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"Они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей. Планы, в том числе, по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов их семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования, нам известны. Комитетом проводится соответствующая работа", – заявил Тертель.

Он заверил, что белорусские правоохранительные и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты мирной жизни граждан.

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Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, Комитет государственной безопасности скоро обнародует информацию о новых задержаниях по делу о ввозе взрывоопасных веществ.
 
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