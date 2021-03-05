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Фуры столкнулись в Глубокском районе: погиб водитель
05.03.2021 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Водитель большегрузного автомобиля погиб в Глубокском районе в результате столкновения фур, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
© Photo : СК РБ
Авария произошла утром в пятницу 5 марта на дороге Р-45, соединяющей Полоцк и Глубокое.
"Грузовой автомобиль DAF вблизи деревни Плиса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN", – сказали в СК.
Там также уточнили, что в ДТП смертельные травмы получил 60-летний большегруза DAF – мужчина скончался на месте.
В настоящее время следователи и сотрудники ГАИ проводят по факту проверку, обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
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Авария произошла из-за того, что во время движения один из большегрузов выехал на встречную полосу.
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