Фуры столкнулись в Глубокском районе: погиб водитель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Водитель большегрузного автомобиля погиб в Глубокском районе в результате столкновения фур, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Авария произошла утром в пятницу 5 марта на дороге Р-45, соединяющей Полоцк и Глубокое.

"Грузовой автомобиль DAF вблизи деревни Плиса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN", – сказали в СК.

Там также уточнили, что в ДТП смертельные травмы получил 60-летний большегруза DAF – мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи и сотрудники ГАИ проводят по факту проверку, обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

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