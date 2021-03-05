В Беларуси возбуждено дело в отношении экс-силовиков, уехавших из страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями инициативы BYPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика и следователя Игоря Лобана, а также иных лиц, сообщили в надзорном ведомстве.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь и направлено для организации расследования в Следственный комитет", - сообщили Sputnik в пятницу в Генпрокуратуре.

Как отметили в главном надзорном ведомстве, данные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности.

Там также подчеркнули, что Генпрокуратура будет и впредь "подвергать строгой правовой оценке публичные высказывания, которые дестабилизируют общественный порядок и угрожают национальной безопасности".

Санкции третий части статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание на срок от пяти до двенадцати лет.

Действия, которые квалифицирует ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси, относятся к уголовным делам экстремистской направленности. Как в минувший четверг сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич, с августа 2020 года в Беларуси возбудили 2407 дел экстремистской направленности.

"Сюда включено все - от нанесения на стены оскорбительных надписей до применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сказал Носкевич.