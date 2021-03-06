В Полоцке на реке откололась льдина с рыбаками. Пожилого мужчину с нее снимал МЧС

Источник материала: Tut.by

На Двине в Полоцке откололась льдина с рыбаками. Один из них — 82-летний пенсионер, не успел прыгнуть на берег, и его выручали спасатели, сообщает портал Gorod214.by.



Фото: МЧС

Инцидент произошел днем 4 марта. На льдине, которая откололась, находилось несколько рыбаков. Все, кроме одного, успели прыгнуть на берег. На льдине остался 82-летний мужчина. Его выручали спасатели. В госпитализации он не нуждался.

Больше недели назад ОСВОД предупредил полоцких рыбаков об опасности выхода на на Двину: лед на ней разрушается. Однако любители рискованного улова все равно находятся.