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В Полоцке на реке откололась льдина с рыбаками. Пожилого мужчину с нее снимал МЧС

06.03.2021 10:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Двине в Полоцке откололась льдина с рыбаками. Один из них — 82-летний пенсионер, не успел прыгнуть на берег, и его выручали спасатели, сообщает портал Gorod214.by.


Фото: МЧС

Инцидент произошел днем 4 марта. На льдине, которая откололась, находилось несколько рыбаков. Все, кроме одного, успели прыгнуть на берег. На льдине остался 82-летний мужчина. Его выручали спасатели. В госпитализации он не нуждался.

Больше недели назад ОСВОД предупредил полоцких рыбаков об опасности выхода на на Двину: лед на ней разрушается. Однако любители рискованного улова все равно находятся.

 
 
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На Двине в Полоцке откололась льдина с рыбаками. Один из них - 82-летний пенсионер, не успел прыгнуть на берег, и его выручали спасатели.
 
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