«Переходила пути и разговаривала по телефону». В Орше подросток попала под электропоезд

Источник материала: Tut.by

На станции «Орша-Центральная» 16-летняя девушка попала под электропоезд — у нее травматическая ампутация стопы. Проводится проверка, сообщает Следственный комитет.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Все произошло вечером 5 марта на станции «Орша-Центральная». 16-летняя девушка переходила пути по пешеходному настилу и разговаривала по мобильному телефону. Увидев движущийся электропоезд, она стала перебегать перед ним, сообщили в Следственном комитет. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

У девушки — травматическая ампутация стопы. Она в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Следователи напоминают о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути: не используйте наушники и мобильные телефоны;

убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта;

не перебегайте пути перед движущимся поездом.