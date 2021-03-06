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«Переходила пути и разговаривала по телефону». В Орше подросток попала под электропоезд

06.03.2021 10:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На станции «Орша-Центральная» 16-летняя девушка попала под электропоезд — у нее травматическая ампутация стопы. Проводится проверка, сообщает Следственный комитет.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Все произошло вечером 5 марта на станции «Орша-Центральная». 16-летняя девушка переходила пути по пешеходному настилу и разговаривала по мобильному телефону. Увидев движущийся электропоезд, она стала перебегать перед ним, сообщили в Следственном комитет. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

У девушки — травматическая ампутация стопы. Она в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Следователи напоминают о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути:

  • не используйте наушники и мобильные телефоны;
  • убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта;
  • не перебегайте пути перед движущимся поездом.

 
 
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На станции «Орша-Центральная» 16-летняя девушка попала под электропоезд - у нее травматическая ампутация стопы.
 
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