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«Переходила пути и разговаривала по телефону». В Орше подросток попала под электропоезд
Источник материала: Tut.by
На станции «Орша-Центральная» 16-летняя девушка попала под электропоезд — у нее травматическая ампутация стопы. Проводится проверка,
Все произошло вечером 5 марта на станции «Орша-Центральная». 16-летняя девушка переходила пути по пешеходному настилу и разговаривала по мобильному телефону. Увидев движущийся электропоезд, она стала перебегать перед ним, сообщили в Следственном комитет. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
У девушки — травматическая ампутация стопы. Она в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
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На станции «Орша-Центральная» 16-летняя девушка попала под электропоезд - у нее травматическая ампутация стопы.
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