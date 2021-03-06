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В Столинском районе два 7-летних ребенка провалились под лед: один утонул, второго спас 12-летний мальчик
Источник материала: Tut.by
Два мальчика в Столинском районе провалились под лед, один ребенок утонул,
По данным следствия, днем 5 марта два семилетних мальчика возвращались из школы. По пути домой они зашли на мелиоративный канал. Лед под детьми провалился. Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик.
Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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В Столинском районе два 7-летних ребенка провалились под лед: один утонул, второго спас 12-летний мальчик
Два мальчика в Столинском районе провалились под лед, один ребенок утонул, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Дети вышли на лед по дороге из школы домой.
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