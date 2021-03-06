В Столинском районе два 7-летних ребенка провалились под лед: один утонул, второго спас 12-летний мальчик

Источник материала: Tut.by

Два мальчика в Столинском районе провалились под лед, один ребенок утонул, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Дети вышли на лед по дороге из школы домой.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

По данным следствия, днем 5 марта два семилетних мальчика возвращались из школы. По пути домой они зашли на мелиоративный канал. Лед под детьми провалился. Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.