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Как взрывали 105-метровую башню в Светлогорске – видео

06.03.2021 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Все работы провели сотрудники центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР".

"Точный расчет и профессионализм работников МЧС обеспечили падение объекта в запланированный сектор без повреждения близлежащих сооружений", - лаконично говорится в сообщении МЧС.

Взорванная башня простояла в Светлогорске около 30 лет и считалась одним из самых высоких сооружений в городе.

Само "СветлогорскХимволокно" было основано в 1964-м. Сегодня это не один завод, а объединение крупных многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сотрудники МЧС эффектно взорвали башню высотой в 105 метров на территории ОАО "СветлогорскХимволокно".
 
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