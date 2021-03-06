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Как взрывали 105-метровую башню в Светлогорске – видео
06.03.2021 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Все работы провели сотрудники центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР".
"Точный расчет и профессионализм работников МЧС обеспечили падение объекта в запланированный сектор без повреждения близлежащих сооружений", - лаконично говорится в сообщении МЧС.
Взорванная башня простояла в Светлогорске около 30 лет и считалась одним из самых высоких сооружений в городе.
Само "СветлогорскХимволокно" было основано в 1964-м. Сегодня это не один завод, а объединение крупных многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса.
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Сотрудники МЧС эффектно взорвали башню высотой в 105 метров на территории ОАО "СветлогорскХимволокно".
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