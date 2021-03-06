ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпийского чемпиона по хоккею Павелича обнаружили мертвым

06.03.2021 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Чемпион Олимпийских игр 1980 года по хоккею американец Марк Павелич умер на 64-м году жизни, сообщает Федерация хоккея США в Twitter.

Причина смерти бывшего хоккеиста не называется. Американские СМИ пишут, что в последний раз видели Павелича живым 3 марта.

Из-за проблем с душевным здоровьем он проходил лечение в центре Сок-Сентр (штат Миннесота). Тело Павелича было обнаружено в апартаментах центра.

В 2019-м году Павелич оказался в центре скандала – его обвиняли в нападении на человека и хранении оружия. Однако суд над экс-хоккеистом был отложен из-за его проблем с душевным здоровьем. Павелича признали неспособным к участию в судебном процессе.

Павелич был участником матча финального раунда Олимпиады в Лейк-Плэсиде, который назвали "Чудом на льду". Сборная США, составленная из игроков студенческих команд, обыграла действующего победителя чемпионата мира и Олимпийских игр команду СССР со счетом 4:3. В итоге американцы завоевали золото Олимпиады-80. Павелич на турнире забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.

В НХЛ Павелич сыграл 355 встреч в регулярных чемпионатах и набрал 329 очков (137 шайб + 192 передачи).

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
63-летний Марк Павелич проходил лечение в центре в штате Миннесота - у него были проблемы с душевным здоровьем.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Как взрывали 105-метровую башню в Светлогорске – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by