Олимпийского чемпиона по хоккею Павелича обнаружили мертвым

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Чемпион Олимпийских игр 1980 года по хоккею американец Марк Павелич умер на 64-м году жизни, сообщает Федерация хоккея США в Twitter.

Причина смерти бывшего хоккеиста не называется. Американские СМИ пишут, что в последний раз видели Павелича живым 3 марта.

Из-за проблем с душевным здоровьем он проходил лечение в центре Сок-Сентр (штат Миннесота). Тело Павелича было обнаружено в апартаментах центра.

В 2019-м году Павелич оказался в центре скандала – его обвиняли в нападении на человека и хранении оружия. Однако суд над экс-хоккеистом был отложен из-за его проблем с душевным здоровьем. Павелича признали неспособным к участию в судебном процессе.

Павелич был участником матча финального раунда Олимпиады в Лейк-Плэсиде, который назвали "Чудом на льду". Сборная США, составленная из игроков студенческих команд, обыграла действующего победителя чемпионата мира и Олимпийских игр команду СССР со счетом 4:3. В итоге американцы завоевали золото Олимпиады-80. Павелич на турнире забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.

В НХЛ Павелич сыграл 355 встреч в регулярных чемпионатах и набрал 329 очков (137 шайб + 192 передачи).