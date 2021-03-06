Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше – есть погибшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Шесть граждан Украины погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса в Польше, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

ДТП с участием автобуса, выполнявшего рейса Познань – Херсон, произошло неподалеку от польского города Кашицу. В салоне автобуса находились 57 человек, все – граждане Украины.

"Шесть граждан Украины погибли", - написал Николенко в Twitter.

Он добавил, что консулы выехали на место происшествия и взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи пострадавшим согражданам.

По информации украинского МИД, 35 человек были доставлены в больницы. Врачи оценивают состояние пяти пострадавших как очень тяжелое.

В посольстве Украины в Польше сообщили, что сейчас устанавливаются личности погибших и пострадавших. Украинцы, которые не пострадали, размещены в местных отелях.

По предварительной версии причиной аварии стал человеческий фактор – водитель не справился с управлением, и автобус упал с виадука в канаву.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших украинцев.