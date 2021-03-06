Смертельная лавина сошла рядом со школой на Камчатке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Один человек погиб в результате схода лавины в городе Елизово на Камчатке, сообщили в СУ СК России по Камчатском краю.

Инцидент произошел вечером 6 марта в районе школы №3: со склона сошла снежная лавина, под толщей снега оказались люди.

"Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребенок, на вид 10-12 лет, были спасены оперативно прибывшими сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции", - говорится в сообщении регионального СК.

Несколько часов спасатели вели поисковую операцию в расчете на то, что под снегом могут находиться еще люди. К счастью, никого под снегом не оказалось.

Сейчас специалисты поисково-спасательного отряда осуществляют принудительный спуск снежной массы на расположенном рядом с местом происшествия участке склона.

Следователи проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасности в указанном районе.

В свою очередь спасатели предупредили об опасности схода лавин на Камчатке. Они призвали руководителей организаций, ведущих работы в горах, туристов, спортсменов и охотников принять меры безопасности и не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.