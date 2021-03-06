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Смертельная лавина сошла рядом со школой на Камчатке
06.03.2021 18:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Один человек погиб в результате схода лавины в городе Елизово на Камчатке,
Инцидент произошел вечером 6 марта в районе школы №3: со склона сошла снежная лавина, под толщей снега оказались люди.
"Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребенок, на вид 10-12 лет, были спасены оперативно прибывшими сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции", - говорится в сообщении регионального СК.
Несколько часов спасатели вели поисковую операцию в расчете на то, что под снегом могут находиться еще люди. К счастью, никого под снегом не оказалось.
Сейчас специалисты поисково-спасательного отряда осуществляют принудительный спуск снежной массы на расположенном рядом с местом происшествия участке склона.
Следователи проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасности в указанном районе.
В свою очередь спасатели предупредили об опасности схода лавин на Камчатке. Они призвали руководителей организаций, ведущих работы в горах, туристов, спортсменов и охотников принять меры безопасности и не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.
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Еще до прибытия спасателей очевидцы немедленно пришли на помощь и начали откапывать людей.
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