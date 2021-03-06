Весенние шашлыки и сельхозпалы грозят пожарами в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Штраф до 890 рублей, а также погашение нанесенного ущерба грозит любителям костров и выжигателям сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси.

Ежегодно при наведении порядка, разжигании костров и поджоге травы возрастает количество пожаров. Это не только проблема для спасателей, но природоохранных служб.

Любители огня ошибочно считают, что зола, которая попадает в почву при сжигании, обогащает землю полезными минералами. Но большинство веществ вымывается или уходит с грунтовыми водами и растениями усваивается мизерная часть.

Горение вызывает выделение углекислого газа, а вблизи дорог воздух насыщается тяжелыми металлами. Таким образом образуется угроза здоровью людей.

Весенние палы также сказываются видовом составе лугов и животного мира. Полезное разнотравье исчезает, а на его месте всходят сорняки.

"После пожара вновь прорастают лишь травы, которые размножаются корневищами, вроде пырея. А он даже на корм скоту не годится. Медоносные цветы, культурные травы, которые охотно поедаются домашними животными в составе сена, размножаются семенами, а семена при выжигании травы сгорают", – объяснили в Минприроды.

Вместе с травой гибнут дикие животные, а также беспозвоночные, насекомые и рептилии. Кроме того, в огне уничтожаются кладки птиц. Таких как жаворонок, чибис и кряква.