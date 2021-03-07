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На месте гибели Джорджа Флойда произошла перестрелка – один человек погиб

07.03.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар - Sputnik. Перестрелка произошла на перекрестке в Миннеаполисе, на котором в мае 2020 года при задержании полицией скончался Флойд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Как заявил официальный представитель полиции Джон Элдер, два человека вступили в словесную перепалку, после чего один из них выстрелил во второго.

По информации CNN, раненого госпитализировали, но спасти его не удалось — он умер в больнице.

Стрелявшего ищут. Его описывают как афроамериканца на автомобиле с огнестрельными повреждениями.

С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других – в пособничестве убийству. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

 
Теги: Минск
 
 
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Стрелявшего ищут. Его описывают как афроамериканца на автомобиле с огнестрельными повреждениями.
 
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