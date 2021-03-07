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Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

07.03.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар - Sputnik. Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Александр Сухарев родился 11 октября 1923 года. До войны успел окончить десять классов вечерней школы и поработать слесарем сначала на авиационном, а затем на военном заводах. В июле 1941 года его направили в Воронежское военное училище связи. оканчивать учебу довелось уже в Самарканде, куда эвакуировали учебное заведение. Служил в 237-м стрелковом полку 69-й дивизии, прошел путь от командира взвода связи до и. о. начальника штаба полка. в сентябре 1944-го был тяжело ранен, год провел на лечении в военных госпиталях. Войну закончил в звании капитана, награжден четырьмя боевыми орденами.

После войны вернулся в Воронеж, откуда его в 1950 году перевели в Москву. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт. До перехода в сентябре 1970-го в органы юстиции находился на партийной работе.

С 22 сентября 1970-го по март 1984-го – первый замминистра и член коллегии Министерства юстиции СССР. Затем был назначен министром юстиции РСФСР, с 26 февраля по 26 мая 1988 года занимал пост первого заместителя генпрокурора СССР, а с 26 мая 1988-го по 15 октября 1990 года был генеральным прокурором СССР. От должности освобожден в связи с выходом на пенсию.

Александр Сухарев – автор более 120 научных работ, главный редактор Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году.

Причина смерти не уточняется.

 
Теги: Минск
 
 
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Александру Сухареву, который занимал пост генпрокурора СССР с 26 мая 1988-го по 15 октября 1990 года, было 97 лет.
 
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