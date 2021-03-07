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Минэнерго опровергло информацию о сбое в работе первого энергоблока БелАЭС
07.03.2021 12:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар - Sputnik. Cистема охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС работает в штатном режиме, сообщило Министерство энергетики Беларуси в своем официальном Telegram-канале.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока произошел сбой, в ведомстве назвали эту информацию не соответствующей действительности.
"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации", – заверил в Минэнерго.
Там также уточнили, что радиационный фон в районе станции в норме.
Не первый случай
Сообщения о сбоях в работе БелАЭС появляются не в первый раз. Иногда они соответствуют истине, иногда Минэнерго их опровергает. Так, в начале февраля появлялась
В начале января первый энергоблок БелАЭС был
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Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был
В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца
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МИНСК, 7 мар - Sputnik. Cистема охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС работает в штатном режиме, сообщило Министерство энергетики Беларуси в своем официальном...
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