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Нашли по следам: в Гродненской области раскрыта серия краж на дачах

07.03.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар – Sputnik. серия краж из дачных домиков раскрыта в Гродненской области, подозреваемые задержаны. возбуждено уголовное дело, сообщили в областном УСК.

В структуре преступности имущественные кражи составляют более 50 процентов, а кражи самые частые преступления этой категории. За год в Беларуси совершается около 30 тысяч краж, 90 процентов из которых отнесены к категории мелких.

"В Гродненской области за совершении серии краж из дачных домов были задержаны трое мужчин 25, 29 и 33 лет, в отношении них возбуждено уголовное дело по. ч.2 ст. 205 ( кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище, совершенная повторно)", – сообщили Sputnik в УСК.

 По данным следствия, с осени 2020 года по февраль 2021 года они проникали в дачные дома на территории Ивьевского, Новогрудского, Дятловского, Кореличского и Барановичского районов, где похищали имущество. В ходе расследования установлено более 30 домов, в которые проникли молодые люди. Общая сумма ущерба свыше 6000 рублей.

© Sputnik Павел Вур
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При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личности подозреваемых.

 Часть похищенного имущества обнаружена и изъята в ходе обысков у фигурантов. Экспертами УГКСЭ по Гродненской области проведен ряд исследований, заключения которых подтверждают причастность участников преступной группы к совершенным преступлениям.

Следователи обнародовали фотографии следов обуви, которые зломышленники оставили на мягком грунте одного из приусадебных участков.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Злоумышленники, которые вскрыли около 30 дачных домиков, оставили четкие следы от обуви на приусадебном участке.
 
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