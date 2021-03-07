МВД: мы быстро учимся и готовы противостоять весенним уличным протестам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар – Sputnik. Белорусская милиция сделала выводы из августовских ошибок и готова противостоять весенним уличным протестам, заявил замглавы МВД Геннадий Казакевич в эфире Беларусь-1".

"Мы к этому готовы, и готовы не только правоохранители, мы сделали выводы из ошибок и плюсов и минусов, которые были начиная с августа прошлого года", – заявил Казакевич.

По его словам, с августа прошлого года в стране было совершено более 2,5 тысячи преступлений протестной направленности.

Причем речь не только о массовых беспорядках, но и о повреждении имущества, о хулиганстве, оскорблении, клевете, насилии в отношении сотрудников милиции, и не только сотрудников милиции, подчеркнул Казакевич.

"Две с половиной тысячи преступлений – это много или мало? Это много для спокойной Беларуси, где само понятие о преступлении против государства было всегда нонсенсом. Но, к сожалению, столкнулись с такой явной угрозой и явной агрессией", – сказал замминистра.

По его словам, уже установлено более 800 лиц, причастных к протестным действиям.

Казакевич заявил, что масса преступлений, связанных с угрозами и оскорблениями, совершается при помощи интернета.

"Очень удобно сидеть у себя на диване, попивать пиво и, пользуясь иллюзией анонимности, используя какой-нибудь мессенджер, высказывать оскорбления и угрозы. Мы поставили себе задачу и открыто сказали гражданам: мы найдем и накажем каждого, который совершает подобные преступления", – заявил Казакевич.

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