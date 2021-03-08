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Пьяного водителя маршрутки задержали в Минске

08.03.2021 08:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяного водителя маршрутки задержали в воскресенье в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 7 марта около 19.10 инспекторы обратили внимание на микроавтобус, который на улице Долгобродской двигался с превышением скорости на 29 км/ч.


Они остановили маршрутку, в которой находились пассажиры. Во время разговора с водителем милиционеры заподозрили, что он нетрезв. Мужчину доставили на медосвидетельствование, которое выявило наличие 0,97 промилле алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.

 
Теги: Минск
 
 
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Он двигался с превышением скорости на 29 км/ч.
 
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