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Пьяного водителя маршрутки задержали в Минске
Источник материала: Tut.by
Пьяного водителя маршрутки задержали в воскресенье в Минске. Как
Они остановили маршрутку, в которой находились пассажиры. Во время разговора с водителем милиционеры заподозрили, что он нетрезв. Мужчину доставили на медосвидетельствование, которое выявило наличие 0,97 промилле алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.
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Он двигался с превышением скорости на 29 км/ч.
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