Пьяного водителя маршрутки задержали в Минске

Источник материала: Tut.by

Пьяного водителя маршрутки задержали в воскресенье в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 7 марта около 19.10 инспекторы обратили внимание на микроавтобус, который на улице Долгобродской двигался с превышением скорости на 29 км/ч.





Они остановили маршрутку, в которой находились пассажиры. Во время разговора с водителем милиционеры заподозрили, что он нетрезв. Мужчину доставили на медосвидетельствование, которое выявило наличие 0,97 промилле алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.