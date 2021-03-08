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Более 20 украинцев остаются в больницах после ДТП с автобусом в Польше

08.03.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Более двух десятков украинцев остаются в больницах после ДТП с пассажирским автобусом в Польше, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГСЧС Украины.

Тяжелая авария с участием автобуса, который вез 57 украинских граждан из Познани в Херсон, произошла в минувшую субботу. 35 человек в результате ДТП были госпитализированы, пять человек погибли на месте.

"По состоянию на 07:00 (08:00 по минскому времени - Sputnik) 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находятся 24 человека", - говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы в польские больницы.

Часть из находившихся в автобусе пассажиров уже вернулась домой.

По информации польских экстренных служб, причиной ДТП называют действия водителя автобуса – он не справился с управлением. Прокуратура предъявила водителю обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Причиной аварии называют действия водителя автобуса – он не справился с управлением, мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
 
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