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Более 20 украинцев остаются в больницах после ДТП с автобусом в Польше
08.03.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Более двух десятков украинцев остаются в больницах после ДТП с пассажирским автобусом в Польше, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГСЧС Украины.
Тяжелая авария с участием автобуса, который вез 57 украинских граждан из Познани в Херсон,
"По состоянию на 07:00 (08:00 по минскому времени - Sputnik) 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находятся 24 человека", - говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы в польские больницы.
Часть из находившихся в автобусе пассажиров уже вернулась домой.
По информации польских экстренных служб, причиной ДТП называют действия водителя автобуса – он не справился с управлением. Прокуратура предъявила водителю обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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Причиной аварии называют действия водителя автобуса – он не справился с управлением, мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
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