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Землетрясение произошло у берегов Индонезии

08.03.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, произошло в понедельник 8 марта у берегов индонезийского острова Суматра, сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 15:56 по минскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 158 километрах от провинции Бенкулу.

Сообщается, что очаг находился на глубине десяти километров.

К настоящему времени информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала.

 
Теги: Минск
 
 
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К настоящему времени информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала на острове Суматра.
 
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