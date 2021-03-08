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Землетрясение произошло у берегов Индонезии
08.03.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, произошло в понедельник 8 марта у берегов индонезийского острова Суматра, сообщила Геологическая служба США.
Подземные толчки были зафиксированы в 15:56 по минскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 158 километрах от провинции Бенкулу.
Сообщается, что очаг находился на глубине десяти километров.
К настоящему времени информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала.
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К настоящему времени информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала на острове Суматра.
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