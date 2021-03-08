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Установлен вандал, разрушивший мемориал над могилой белорусского офицера
08.03.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Полиция Латвии выяснила личность возможного похитителя пушки с мемориала советским войнам в городе Екабпилсе, сообщили латвийские СМИ.
Советский памятник, установленный на братской воинской могиле, был
Первоначально уголовный процесс был начат по 18-й части Уголовного закона – о преступном деянии против имущества. Сейчас он переквалифицирован по части первой статьи 229-й УЗ – перемещение памятника культуры государственного значения. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.
Памятный мемориал установлен над могилой генерал-майора Сергея Куприянова (1899–1944), полковников Субабутдина Газеева (1896–1944) и Гавриила Шарикалова (1900–1944).
Последний – уроженец Любчанского района Беларуси. Шарикалов погиб 19 августа 1944 года во время участия в Крустпилсской операции. Бой за город Крустпилс (современный Екабпилс – Sputnik) начался 7 августа 1944 года.
Офицеров с воинскими почестями похоронили в городском парке в отдельной братской могиле.
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Полиция Латвии установили личность человека, который осквернил памятник артиллеристам, погибшим при освобождении города Крустпилс.
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