Установлен вандал, разрушивший мемориал над могилой белорусского офицера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Полиция Латвии выяснила личность возможного похитителя пушки с мемориала советским войнам в городе Екабпилсе, сообщили латвийские СМИ.

Советский памятник, установленный на братской воинской могиле, был осквернен в ночь на 24 февраля. Зис-3 – 76-мм дивизионная противотанковая пушка – исчезла с братской могилы героев-освободителей Екабпилса от нацистских захватчиков. В российском посольстве инцидент назвали проявлением "неонацистского реваншизма".

Первоначально уголовный процесс был начат по 18-й части Уголовного закона – о преступном деянии против имущества. Сейчас он переквалифицирован по части первой статьи 229-й УЗ – перемещение памятника культуры государственного значения. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

Памятный мемориал установлен над могилой генерал-майора Сергея Куприянова (1899–1944), полковников Субабутдина Газеева (1896–1944) и Гавриила Шарикалова (1900–1944).

Последний – уроженец Любчанского района Беларуси. Шарикалов погиб 19 августа 1944 года во время участия в Крустпилсской операции. Бой за город Крустпилс (современный Екабпилс – Sputnik) начался 7 августа 1944 года.

Офицеров с воинскими почестями похоронили в городском парке в отдельной братской могиле.