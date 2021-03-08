Коптер с белорусскими сигаретами сбили пограничники в Литве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Литовские пограничники сбили вблизи границы квадрокоптер с грузом белорусских сигарет, сообщили в Службе охраны государственной границы республики.

Летательный аппарат сотрудники службы обнаружили в ночь с воскресенья на понедельник вблизи села Пашальчис, расположенного в Шальчининкском районе.

"Пограничники услышали в темноте подозрительные звуки, обычно производимые дронами. Сам объект вскоре заметили – с помощью приборов ночного видения", – сказали в ведомстве.

Квадрокоптер перехватили с помощью электронных средств и принудительно приземлили. К дрону был приклеплен пакет с 300 пачками сигарет Minsk.

Пограничники не обнаружили на литовской территории оператора дрона, о перехвате аппарата информация была передана в том числе официальным лицам Беларуси.

В настоящее время по факту возбуждено дело о нарушении границы и установленного порядка перемещения подакцизных товаров.