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Драка в грузинской епархии закончилась падением 10 человек с балкона
09.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Шесть человек получили травмы в результате падения с балкона в ходе драки в Чкондидской епархии в грузинском городе Мартвили, сообщила в понедельник телекомпания "Рустави 2".
УВД Витебского облисполкома
Министерство внутренних дел Грузии уже начало расследовать инцидент, выясняя обстоятельства произошедшего.
Как сообщил канал, закрытое заседание, которое возглавил новый правящий митрополит Стефан, закончилось потасовкой – перед ней представители духовенства серьезно поспорили.
Митрополит Стефан приостановил двум дьяконам сан первосвященников, из-за этого среди служителей епархии начались конфликты. Служители церкви и паства начали "выяснять отношения" – спорщики перешли на деревянный балкон, который в результате рухнул.
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Министерство внутренних дел Грузии уже начало расследовать инцидент, выясняя обстоятельства произошедшего.
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