В Речице на чердаке девятиэтажки нашли мумифицированный труп

Источник материала: Tut.by

В Речице на чердаке дома на улице Карла Маркса нашли труп неизвестного мужчины, сообщает Речица Prime.



Фото: Речица Prime

Судя по мумифицированному состоянию тела, пролежал он там довольно долго.

Приметы умершего мужчины: рост — 162 см, длина стопы — 24 см. Был одет в джинсы темно-синего цвета, кроссовки «Nike» черного цвета, майка (тельняшка) с длинным рукавом, майка с коротким рукавом с надписями «Adidas» и «Ropa sport» на груди. На спине имеется надпись «BW fuhlebrock».

Милиционеры устанавливают личность погибшего. Всех, кому что-либо известно, просят сообщить по телефонам 9−92−49, +375447158711 или 102.