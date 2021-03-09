ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Речице на чердаке девятиэтажки нашли мумифицированный труп

09.03.2021 08:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Речице на чердаке дома на улице Карла Маркса нашли труп неизвестного мужчины, сообщает Речица Prime.


Фото: Речица Prime

Судя по мумифицированному состоянию тела, пролежал он там довольно долго.

Приметы умершего мужчины: рост — 162 см, длина стопы — 24 см. Был одет в джинсы темно-синего цвета, кроссовки «Nike» черного цвета, майка (тельняшка) с длинным рукавом, майка с коротким рукавом с надписями «Adidas» и «Ropa sport» на груди. На спине имеется надпись «BW fuhlebrock».

Милиционеры устанавливают личность погибшего. Всех, кому что-либо известно, просят сообщить по телефонам 9−92−49, +375447158711 или 102.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по состоянию тела, пролежал он там довольно долго.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Коптер с белорусскими сигаретами сбили пограничники в Литве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by