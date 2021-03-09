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В Речице на чердаке девятиэтажки нашли мумифицированный труп
Источник материала: Tut.by
В Речице на чердаке дома на улице Карла Маркса нашли труп неизвестного мужчины,
Судя по мумифицированному состоянию тела, пролежал он там довольно долго.
Приметы умершего мужчины: рост — 162 см, длина стопы — 24 см. Был одет в джинсы темно-синего цвета, кроссовки «Nike» черного цвета, майка (тельняшка) с длинным рукавом, майка с коротким рукавом с надписями «Adidas» и «Ropa sport» на груди. На спине имеется надпись «BW fuhlebrock».
Милиционеры устанавливают личность погибшего. Всех, кому что-либо известно, просят сообщить по телефонам 9−92−49, +375447158711 или 102.
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Судя по состоянию тела, пролежал он там довольно долго.
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