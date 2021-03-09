Колесниковой продлили сроки содержания под стражей - источник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар - Sputnik. Следователи приняли решение продлить сроки расследования уголовного дела, по которому проходит оппозиционный политик Мария Колесникова, а соответственно и сроки содержания под стражей, такое мнение высказал информированный источник.

Колесникова была задержана в сентябре прошлого года по уголовному делу Координационного совета, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

8 марта закончились шесть месяцев с того времени, как Колесникова была помещена под стражу, ей несколько раз продляли сроки ареста, 8 февраля предъявили новое обвинение.

"Я думаю, что постановление о продлении сроков нахождения под стражей прокурор подписал еще до больших выходных. Если бы этого не случилось, она была бы уже на свободе и все об этом знали. Она же публичное лицо", - данное мнение высказал Sputnik во вторник информированный источник.

По его словам, продление сроков нахождения под стражей "было ожидаемо, ведь следствие недавно предъявило ей новое обвинение".

Как ранее сообщал Sputnik, в середине февраля Колесниковой предъявили еще два обвинения – в заговоре и создании экстремистского формирования.

"Колесниковой дополнительно предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК)", – сообщил Telegram-канал штаба.

Санкция статьи ч. 1 ст. 361-1 УК "Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением" предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Несколько недель назад адвоката Колесниковой Людмилу Казак Минюст лишил лицензии.

"Она оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.4 указанного кодекса", - сообщили Sputnik в пресс службе министерства юстиции по поводу адвоката.

Член президиума Координационного совета (КС) Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе. В конце декабря 2020 года Генпрокуратура Беларуси возбудила против ряда членов белорусской оппозиции уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

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